В Совфеде связали визит Зеленского в США с безвыходным положением Киева

Турне президента Украины Владимира Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, сказал в интервью NEWS.ru член Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, пока возможностей для переговоров Москвы с Киевом нет. 12 декабря украинский лидер прилетит из Аргентины в США.

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На Украине во власти началась перетасовка разных сценариев будущих действий, поскольку ситуация осложнилась, я бы даже сказал, стала безвыходной для режима. Неслучайно Зеленский выехал в Аргентину, неслучайно он оказался приглашен президентом США на аудиенцию. Это попытка найти выход, — заявил глава международного комитета Совета Федерации Карасин.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Запад уже ищет альтернативу Зеленскому. Основными кандидатами считаются главком ВСУ Валерий Залужный, экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович, мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса президента Андрей Ермак. Москве следует внимательно наблюдать за происходящим в коридорах украинской власти, считает Карасин.

Будем анализировать. Пока возможности для переговоров с Киевом нет. Действует подписанный Зеленским закон о запрете любых переговоров с Кремлем. Пока из этого и надо исходить. А остальное? Время покажет, — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что 12 декабря Зеленский будет обсуждать в Вашингтоне с главой США Джо Байденом потребности украинской армии.