Названо количество обращений к предстоящей прямой линии Путина
Колл-центр Народного фронта в преддверии совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина принял более миллиона обращений от россиян. Об этом сообщает ТАСС.
В агентстве уточнили, что граждане РФ делали свои обращения через звонки и СМС-сообщения. В общей сложности на данный момент россияне позвонили в колл-центр свыше 800 тысяч раз и отправили почти 355 тысяч сообщений.
Напомним, что прямая линия Путина пройдет 14 декабря. Данный формат мероприятия был запущен в РФ в 2001 году. К настоящему времени Путин провел 18 прямых линий.
Рамблер: главные новости