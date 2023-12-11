Названо количество обращений к предстоящей прямой линии Путина

Колл-центр Народного фронта в преддверии совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина принял более миллиона обращений от россиян. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве уточнили, что граждане РФ делали свои обращения через звонки и СМС-сообщения. В общей сложности на данный момент россияне позвонили в колл-центр свыше 800 тысяч раз и отправили почти 355 тысяч сообщений.