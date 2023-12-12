Песков: вмешательство США в ситуацию вокруг Навального* недопустимо

Кремль считает недопустимым любое внешнее вмешательство, в том числе со стороны США, в ситуацию с осужденным Алексеем Навальным*. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон передал Москве озабоченности относительно судьбы осужденного.

«Мне, честно говоря, об этом неизвестно, возможно, это было по линии МИД передано…И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также обратил внимание, что Кремль не занимается вопросами местонахождения Навального* и других осужденных.

Как писала «Парламентская газета», Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил Навального* к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении судьи. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. А в августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.