Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ выразил уверенность в результате выборов президента РФ в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Ранее действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на следующий срок.

Медведев поприветствовал решение главы государства. Он отметил, что страна сейчас находится в очень сложной точке общественного развития.

Соответственно, подчеркнул зампред Совбеза, очень важно, чтобы во главе государства стоял мощный политик с колоссальным опытом.

Путину «еще очень многое нужно сделать», отметил Медведев. Он выразил уверенность в том, что российский лидер одержит победу на выборах.