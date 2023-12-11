Медведев: Путину еще очень многое нужно сделать
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ выразил уверенность в результате выборов президента РФ в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС.
Ранее действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на следующий срок.
Медведев поприветствовал решение главы государства. Он отметил, что страна сейчас находится в очень сложной точке общественного развития.
Соответственно, подчеркнул зампред Совбеза, очень важно, чтобы во главе государства стоял мощный политик с колоссальным опытом.
Путину «еще очень многое нужно сделать», отметил Медведев. Он выразил уверенность в том, что российский лидер одержит победу на выборах.
«Я уверен в результатах того, что будет в марте», - резюмировал зампред Совбеза.