Медведев воздержался от вступления в чат школьников

"Мы создали в Telegram нашу группу, назвали ее "Приятные люди", надеемся, вы убедитесь в этом", - сказала Аршинова. "Ну, глядя на вас всех, люди вы приятные, другого пока сказать не могу", - отшутился Медведев, обведя взглядом собравшихся в Горках школьников, студентов, отличников учебы и победителей олимпиад в преддверии Дня Конституции. "Как раз мы в нашей группе начинаем обсуждение уже и учебника по обществознанию <…>. Мы можем пригласить вас в нашу телеграм-группу и можем вместе обсуждать эти изменения", - заявила Аршинова. "Вы же знаете, я всегда жесткие вещи всякие пишу. Там напишу чего-нибудь, потом к вам будут бояться заходить", - отказался Медведев.