Медведев: Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

"Не мне вам объяснять, в какое время мы живем. Время бурное, драматическое. Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось", - отметил он, говоря об отношениях Москвы с Западом. ТАСС