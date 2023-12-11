Медведев: Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада по сути вступили в военный конфликт с Россией. Lenta.ru
"Не мне вам объяснять, в какое время мы живем. Время бурное, драматическое. Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось", - отметил он, говоря об отношениях Москвы с Западом. ТАСС
Ранее Медведев подчеркнул, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас. RT на русском