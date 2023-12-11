Медведев: Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада по сути вступили в военный конфликт с Россией.

Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Как отметил Медведев, настоящее время можно назвать бурным и динамичным.

«Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — цитирует его ТАСС.