Медведев: Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

Медведев заявил, что Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада по сути вступили в военный конфликт с Россией.
Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
Как отметил Медведев, настоящее время можно назвать бурным и динамичным.
«Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — цитирует его ТАСС.
Ранее Медведев подчеркнул, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас.