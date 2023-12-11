Посла Дании вызвали в МИД РФ из-за провокационных высказываний

Посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен был вызван в МИД России из-за его "провокационных высказываний" в датских СМИ по деятельности иностранных компаний в РФ. ТАСС

"В МИД России был вызван посол Дании в Москве Я.Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", – говорится в заявлении. Москва24