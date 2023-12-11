О новых подлодках и морской мощи России: главное из выступления Путина в Архангельске

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря выступил на церемонии подъема флагов на новых российских атомоходах, рассказав о строящихся подлодках, новых ракетоносцах и военно-морской мощи России. ТАСС собрало главные заявления президента.

О новых атомоходах

Церемония, в которой принял участие президент, ознаменовала принятие атомоходов «Красноярск» и «Император Александр III» в состав ВМФ России. «Красноярск» — вторая атомная подлодка проекта «Ясень-М», «Император Александр III» — третий подводный крейсер проекта «Борей-А», идею его названия в 2014 году предложил Путин.

Президент рассказал, что оба подводных ракетоносца скоро начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте.

О военно-морской мощи России

Путин заявил, что в ближайшие годы военно-морская мощь России будет и дальше усиливаться — в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном и Балтийском морях, на Каспии и в важнейших стратегических районах океанов. Он рассказал, что РФ последовательно увеличивает серийное производство кораблей для ВМФ и оснащает их самыми современными вооружениями и техникой.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей», — подчеркнул президент.

О новых подлодках

Путин сообщил, что сейчас строятся пять подлодок проекта «Ясень-М». Строительство атомного крейсера «Архангельск» находится на завершающем этапе, подчеркнул президент.