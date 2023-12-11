Путин приехал в Архангельскую область
Президент России Владимир Путин приехал в Архангельскую область, где планирует посетить судостроительный комплекс «Севмаш». Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подтвердил публикации местных СМИ, сообщивших о визите президента.
«Да. Он там», — отметил Дмитрий Песков.
Глава государства посетит завод «Севмаш» и примет участие в церемонии поднятия флага, передает корреспондент РИА Новости.
Поездка в Архангельскую область стала первым рабочим визитом Владимира Путина в российский регион после объявления о намерении принять участие в предстоящих весной 2024 года президентских выборах.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что собирается выдвигаться на новый срок 8 декабря, отвечая на вопрос героя ДНР Артема Жоги во время неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля.