Президент России Владимир Путин приехал в Архангельскую область, где планирует посетить судостроительный комплекс «Севмаш». Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил публикации местных СМИ, сообщивших о визите президента.

«Да. Он там», — отметил Дмитрий Песков.

Глава государства посетит завод «Севмаш» и примет участие в церемонии поднятия флага, передает корреспондент РИА Новости.

Поездка в Архангельскую область стала первым рабочим визитом Владимира Путина в российский регион после объявления о намерении принять участие в предстоящих весной 2024 года президентских выборах.