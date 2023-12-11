В ЦИК заявили о возможности проведения выборов президента в новых регионах России

Проведение президентских выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где объявлено военное положение, признано возможным. Об этом сегодня сообщила в своем Telegram-канале Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

По данным комиссии, консультации по этому вопросу были проведены с участием представителей Министерства обороны и ФСБ России, а также руководства новых российских регионов.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — отметили в ЦИК.

Президентские выборы в РФ пройдут в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин ранее объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.