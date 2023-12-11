Комитет Госдумы одобрил идею заменить выдворение мигрантов штрафами

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект поправок к законам о миграции, которые предполагают замену депортации из России мигрантов, нарушивших закон, на штраф в некоторых случаях. RT на русском

Решение о замене наказания сможет принимать судья с учётом личности иностранца, его семейного положения, продолжительности жизни в стране, рода деятельности и других обстоятельств. Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, пропаганды педофилии, уклонения иностранца от выдворения. NSN.FM

В случае если судья решит, что наказание в виде выдворения «является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства», он может назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы сроком от 150 до 200 часов. Lenta.ru