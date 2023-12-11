Российский дипломат рассказал о новых партнерах БРИКС в Африке

БРИКС усилит взаимодействие с Танзанией и другими странами Восточной Африки в 2024 году. Об этом посол России в республике Андрей Аветисян рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По его словам, БРИКС под российским председательством направит усилия на взаимодействие с новыми партнерами в Африке. Это неизбежно связано с вступлением Эфиопии в объединение в 2024 году, отметил он.

«БРИКС станет одним из направлений, где наше сотрудничество с Танзанией и странами Восточной Африки будет развиваться еще быстрее», — заявил дипломат в ходе мероприятия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Молодое поколение в эпоху перемен: диалог гражданских обществ России и Африки».

Россия в 2024 году станет страной-председателем БРИКС — организации, объединяющей в настоящее время Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января в состав объединения войдут Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.