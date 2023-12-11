Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийстве русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом) о том, что у него нет претензий к Киеву в вопросе убийства россиян. В своем Telegram-канале дипломат напомнила , что Быков* называл Федора Достоевского «главной бедой 19 века».

Напомним, что ранее пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили писателю от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы Быков* пообещал, что отправит Вооруженным силами Украины вырученные от продаж книги про Владимира Зеленского деньги после того, как ее переведут на Украинский язык. Кроме того, он заявил, что ему «обидно, когда убивают русских», однако к Киеву у него претензий нет.