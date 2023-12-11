Минобороны и ФСБ России считают возможным проведение выборов президента в четырех новых субъектах РФ , в которых введено военное положение. ТАСС

Наряду с вышеуказанными ведомствами в консультациях приняли участие зампредседателя ЦИК Николай Булаев , секретарь Наталья Бударина и руководители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Все стороны одобрили избирательную кампанию в данных субъектах страны. Парламентская газета

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил, что примет участи в выборах. Если он победит, это будет его 5-й президентский срок. Газета.Ru