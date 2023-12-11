В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против россиян
Представители Организации объединенных наций (ООН) признают факты массовых пыток в отношении россиян на Украине, при этом украинские власти никак не наказали виновных в этом. Такое заявление сделал член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, пишет РИА Новости.
В докладе Брода, представленном на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отмечается, что «около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению».
«Пока власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных», — отмечается в докладе правозащитника.
Кроме того, член СПЧ сообщил, что в 2023 году на Украине значительно усилилось преследование по религиозным причинам, что привело к арестам, задержаниям, насилию в отношении священнослужителей и прихожан.
Западные СМИ ранее сообщали, что после начала спецоперации министерство внутренних дел Украины стало публиковать в Telegram, Twitter и YouTube «жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат».
При этом в соцсетях появились видео, на которых украинские военные убивают пленных россиян. Американская газета The New York Times подтвердила подлинность записей.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили намеренное убийство как минимум 10 российских пленных, отметив, что такая практика «активно поддерживается киевским режимом». СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела россиян.