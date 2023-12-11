В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против россиян

В докладе Брода, представленном на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отмечается, что «около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению».

«Пока власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных», — отмечается в докладе правозащитника.

Кроме того, член СПЧ сообщил, что в 2023 году на Украине значительно усилилось преследование по религиозным причинам, что привело к арестам, задержаниям, насилию в отношении священнослужителей и прихожан.

Западные СМИ ранее сообщали, что после начала спецоперации министерство внутренних дел Украины стало публиковать в Telegram, Twitter и YouTube «жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат».

При этом в соцсетях появились видео, на которых украинские военные убивают пленных россиян. Американская газета The New York Times подтвердила подлинность записей.