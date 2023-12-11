Нарышкин назвал преемников Зеленского

По его словам, Запад рассматривает главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (включен в РФ в список террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленскому. ТАСС