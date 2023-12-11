Нарышкин назвал преемников Зеленского

На Западе стали часто обсуждать замену президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Ura.Ru
По его словам, Запад рассматривает главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (включен в РФ в список террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленскому. ТАСС
Такое стремление Нарышкин объяснил усталостью от выстроенного украинским лидером образа «бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца». Газета.Ru