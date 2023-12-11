Нарышкин: На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского

На Западе все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Вечерняя Москва

"В службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Нарышкин. ТАСС

Кроме того, Зеленский больше не может быть стороной переговоров с Москвой в интересах временного "замораживания" конфликта. С учетом развития ситуации на фронте необходимость в этом может возникнуть уже в скором времени. Российская газета