"В службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Нарышкин. ТАСС

Кроме того, Зеленский больше не может быть стороной переговоров с Москвой в интересах временного "замораживания" конфликта. С учетом развития ситуации на фронте необходимость в этом может возникнуть уже в скором времени. Российская газета