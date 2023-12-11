Боевые действия на Украине завершатся переговорами с Западом, а не его марионетками. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

По его словам, говорить придется с людьми, которые сами позже признаются, что когда-то в Киев приехало высокопоставленное западное лицо и заявило «мы ни о чем договариваться не будем», а украинцы взяли этот принцип на вооружение и до сих пор придерживаются его.

«Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться? Пока Запад не демонстрирует желания договариваться. Они пока не говорят, что готовы сесть за стол переговоров», — отметил он.

Дипломат добавил, что условия для мирных переговоров наступят, когда спонсоры Украины «выдохнутся», а политические амбиции поутихнут. Мирошник также выразил уверенность в том, что народ на Украине рано или поздно поймет, что их нынешняя власть на самом деле не принимает никакие важные решения самостоятельно.