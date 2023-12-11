В МИД РФ назвали условие окончания конфликта на Украине

Боевые действия на Украине завершатся переговорами с Западом, а не его марионетками. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

В МИД РФ назвали условие окончания конфликта на Украине
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По его словам, говорить придется с людьми, которые сами позже признаются, что когда-то в Киев приехало высокопоставленное западное лицо и заявило «мы ни о чем договариваться не будем», а украинцы взяли этот принцип на вооружение и до сих пор придерживаются его.

«Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться? Пока Запад не демонстрирует желания договариваться. Они пока не говорят, что готовы сесть за стол переговоров», — отметил он.

Дипломат добавил, что условия для мирных переговоров наступят, когда спонсоры Украины «выдохнутся», а политические амбиции поутихнут. Мирошник также выразил уверенность в том, что народ на Украине рано или поздно поймет, что их нынешняя власть на самом деле не принимает никакие важные решения самостоятельно.

«Обязательно все придет к миру, обязательно это все закончится. Но, к сожалению, пока все будет идти кровавым образом», — посетовал дипломат РФ.

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