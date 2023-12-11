Россия обратилась к президенту Аргентины после его вступления в должность

Посол России Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, передал ему поздравления от имени президента РФ Владимира Путина и пожелал продолжения сотрудничества между их странами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Аргентине.

«От имени российского руководства Дмитрий Феоктистов тепло поздравил Хавьера Милея по случаю его избрания на пост президента», — говорится в сообщении.

Посол также выразил надежду на то, что связывающие Аргентину и Россию отношения взаимного уважения, дружбы и стратегического партнерства не прервутся и будут работать дальше на благо двух народов.

Дмитрий Феоктистов отдельно пожелал президенту Аргентины стойкости и успехов перед лицом стоящих перед страной вызовов.