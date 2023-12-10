В России ответили на обвинения Шольца в адрес Путина из-за цен на газ

Экономист Виталий Колшатов прокомментировал обвинения канцлера Германии Олафа Шольца, которые он высказал в адрес президента России Владимира Путина по проблеме газа в Европе. Запись телефонного разговора публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Специалист назвал слова политика абсурдными. По мнению Шольца, во всем виновата Россия, поскольку сопротивляется США и не хочет в отличие от Германии находиться под управлением Вашингтона.

«Европейский союз уничтожил свое уникальное конкурентное преимущество», — заявил Колшатов.

Кроме того, эксперт отметил, что на данную ситуацию в Европе повлияли действия Евросоюза, который до этого получал российские энергоресурсы по оптовой стоимости.