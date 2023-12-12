В Кремле заявили о заинтересованности в развитии отношений с Аргентиной

Мы знаем, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, сейчас они корректируются. Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими третьими странами, это суверенная страна, и это ее суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам, — сказал Песков.