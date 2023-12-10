Захарова назвала Европарламент экстремистской площадкой

"В том, что Ходорковский знает толк в убийстве, раньше "сомневались" только на Западе. Именно из-за подозрений в убийстве он и объявлен в 2015 году в международный розыск. Во-вторых, важно вникнуть в то, что именно вещал "убийца драконов": смена власти в России, выход из ее состава регионов, постановка под вопрос территориального единства страны, революция, - отметила она. - Сколько лет нам буквально внушали, что этот "просвещенный человек" хочет России исключительно блага, мечтает о ее развитии на всех направлениях. Сколько лет нам вбивали в голову историю о том, что он пал жертвой "дремучих и неразвитых". Хорошо, что не поддались на это зомбирование".