В Кремле рассказали о переговорах Путина и премьера Израиля

В центре телефонного разговора президента России Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху была ситуация в секторе Газа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский президент подтвердил позицию Москвы и заявил, что Россия занимает «принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях». Однако Путин отметил, что ответ и противодействие терроризму не должно приводить к столь тяжелым последствиям для мирных жителей.

Лидеры также обсудили эвакуацию граждан из палестинского анклава.

«Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», — говорится в сообщении.