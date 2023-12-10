Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме в Дохе рассказал о своих дальнейших планах. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава МИД участвовал в форуме в онлайн-формате. Журналисты попросили его рассказать, как долго он намеревается оставаться на своем посту.

«Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен», — подчеркнул Лавров.