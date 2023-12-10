Президент России назвал причины, по которым у Украины нет будущего
Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на Украине. По его мнению, у этой страны нет будущего, пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что у Украины иссякает все, у украинцев нет собственной базы.
«Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — подчеркнул президент в программе «Москва.Кремль.Путин».
Российский лидер добавил, что промышленность РФ набирает обороты, развивается.
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