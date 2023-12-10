Путин об оборонной промышленности РФ: «набирает обороты»

Путин положительно охарактеризовал работу оборонной промышленности РФ
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что российские промышленные площадки стали производить существенно больше вооружений и военной техники, пишет ТАСС.
По данным агентства, глава государства рассказал о состоянии промышленности в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», — отметил российский лидер.
По его словам, несмотря на кратный рост производства, «еще не всего хватает».
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