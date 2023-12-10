Лавров высказался о будущем отношений Москвы и Берлина

Россия не планирует разрывать дипломатические отношения с Германией, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Лавров отметил, что Москва согласилась принять верительные грамоты у посла ФРГ в РФ Александера Ламбсдорфа.

Вместе с тем, заметил глава МИД, на встрече президента России Владимира Путина с послами ряда государств, немецкому дипломату была высказана правда об отношениях государств.

Напомним, что Владимир Путин на церемонии вручения грамот сообщил, что замороженное состояние отношений России и Германии невыгодно как для Москвы, так и для Берлина.