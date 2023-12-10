"Вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания, - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова министра обороны Сербии Милоша Вучевича, который отметил в интервью Politika о том, что республика продолжит работать в направлении членства в ЕС, однако не собирается "отказываться от своей национальной ДНК" и вводить санкции против России.

"Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые будучи полноправными членами Евросоюза вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции - и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции", добавила она в своей публикации.