Песков назвал причину, по которой Путина в ОАЭ сопровождали Су-35

Лайнер президента России Владимира Путина во время перелета на Ближний Восток сопровождали новые российские истребители Су-35, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский лидер совершил рабочую поездку на Ближний Восток. В частности, он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман.

Самолет президента сопровождали четыре истребителя Су-35 с полным боекомплектом на бортах. После достижения цели визита они показали красочное шоу.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле - это тоже, наверное, важная составляющая», — подчеркнул Песков.