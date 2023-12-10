Песков назвал причину, по которой Путина в ОАЭ сопровождали Су-35
Лайнер президента России Владимира Путина во время перелета на Ближний Восток сопровождали новые российские истребители Су-35, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что российский лидер совершил рабочую поездку на Ближний Восток. В частности, он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман.
Самолет президента сопровождали четыре истребителя Су-35 с полным боекомплектом на бортах. После достижения цели визита они показали красочное шоу.
«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле - это тоже, наверное, важная составляющая», — подчеркнул Песков.
Напомним, что Путин также провел переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По мнению экспертов, переговоры с лидерами стран макрорегиона прошли в целом успешно.