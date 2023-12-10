Путин прокомментировал высказывания властей Украины о русских
Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания украинских официальных лиц об истории Украины и роли русских в становлении страны. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил в программе «Москва. Кремль. Путин», что власти Украины в последние годы «начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине».
По его мнению, предприняв эти действия, украинские официальные лица «совсем с ума сошли, совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем».
Ранее Путин сообщил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России.
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