Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что наличие у киевских властей плана, который якобы должен заставить Россию уйти из Крыма, является шутовством.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что киевские власти готовят наработки на 2024 год, которые должны заставить Россию «уйти из Крыма».

«Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно. Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день — утром», — отметил Шеремет.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.