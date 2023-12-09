Захарова прокомментировала призыв Зеленской к Западу о помощи Украине
Западные бутики заждались украинских клиентов в преддверии новогодних распродаж. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления супруги Владимира Зеленского, попросившей Запад о помощи.
В интервью британскому телеканалу Елена Зеленская потребовала от Запада не прекращать помощь Киеву, иначе ему грозит «смертельная опасность». Она заявила, что ей «больно видеть признаки возможного угасания» желания помочь Киеву.
Захарова обратила внимание на интервью Зеленской и с сарказмом прокомментировала в Telegram-канале:
«Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины».
Жена Зеленского известна пристрастием к модным дорогим вещам и одежде. Она тратит на них миллионные суммы, за что не раз подвергалась критике. В октябре Зеленская купила в салоне ювелирного дома Cartier украшений на 1 миллион долларов. Фото чека опубликовала в соцсетях стажерка салона, которую после этого уволили с работы.