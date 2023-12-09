Захарова прокомментировала призыв Зеленской к Западу о помощи Украине

В интервью британскому телеканалу Елена Зеленская потребовала от Запада не прекращать помощь Киеву, иначе ему грозит «смертельная опасность». Она заявила, что ей «больно видеть признаки возможного угасания» желания помочь Киеву.

Жена Зеленского известна пристрастием к модным дорогим вещам и одежде. Она тратит на них миллионные суммы, за что не раз подвергалась критике. В октябре Зеленская купила в салоне ювелирного дома Cartier украшений на 1 миллион долларов. Фото чека опубликовала в соцсетях стажерка салона, которую после этого уволили с работы.