Путин: бойцы СВО достойно продолжают традиции ветеранов ВОВ

Участники специальной военной операции достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета. Его слова приводит ТАСС.

© 123RF/bumbledee

Как отметил президент России, участники Юнармии активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Он пожелал ребятам включаться в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил.