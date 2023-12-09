Захарова отвергла «корейскую» модель урегулирования на Украине

Попытки искусственно навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине бессмысленны, поскольку нужны иные решения конфликта, заявила 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP.

Дипломат подчеркнула, что Москва не визит политической воли к миру ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Остается в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о самозапрете на ведение переговоров с руководством России, заметила она.

Киев отвергает инициативы других государств по урегулированию конфликта, продолжила дипломат, при этом предложенная Украиной «формула мира» не имеет никакого отношения к миру, поскольку является ультиматумом России.

«Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась», — сказала Захарова.