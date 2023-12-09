Путин рассказал ас-Сиси о поездках в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В пресс-службе отметили, что в субботу, 9 декабря, между главами государств состоялся телефонный разговор.
Стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, Владимир Путин «поделился впечатлениями по итогам своей недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия».
Кроме того, российский лидер рассказал египетскому коллеге об итогах прошедших в Москве переговоров с президентом Ирана.
Напомним, что на днях Владимир Путин совершил рабочую поездку в ряд стран Ближнего Востока. Самолет российского президента сопровождало звено истребителей Су-35 с полным боекомплектом на борту.