В пресс-службе отметили, что в субботу, 9 декабря, между главами государств состоялся телефонный разговор.

Стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, Владимир Путин «поделился впечатлениями по итогам своей недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия».

Кроме того, российский лидер рассказал египетскому коллеге об итогах прошедших в Москве переговоров с президентом Ирана.