Захарова удивилась визиту генсека НАТО на конференцию ООН по климату

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил визит в Дубай, где проходила 28-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Этот визит в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова оценила фразой «Казалось бы, где НАТО и где климат?» официальный .

«Столтенберг говорил о российском газе и об ответственности альянса. Казалось бы, где НАТО и где российский газ?» — удивилась дипломат.

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Она отметила, что генсек альянса не упомянул об усилиях НАТО по разрушению цепочек поставок из России своим членам природного газа, который является самым экологичным из углеводородных источников энергии c минимальным объемом эмиссии.

Далее Захарова напомнила про мнения экспертов о том, как теракт на нитках газопроводов «Северные потоки» сказался на экологии Скандинавии: «Если одним словом, то — катастрофически».

«Выбросы оказались настолько серьезными, что стали причиной изменений годовой отчетности Швеции в общеесовской статистике эмиссии. Шведская доля – около 6 млн тонн – в 10 раз превосходит выбросы всей внутренней авиации за год и соответствует показателям годового оборота развитого сельского хозяйства крупного государства», — констатировала представитель МИД России.

Она добавила, что из-за подрывов газопроводов скандинавские страны ЕС оказались под угрозой штрафов из-за невыполнения климатических обязательств, несмотря на то, что они сами ничего не сделали: «Просто нитки газопроводов проходили по территории их исключительной экономической зоны».

Ранее Столтенберг призвал членов НАТО отдать ему деньги для Киева. Генеральный секретарь НАТО заявил о готовности помочь потратить средства членов альянса на Украину в случае, если те не знают иного способа использования бюджетных оборонных средств.

Ранее президент России Путин заявил, что подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — акт государственного терроризма.