Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой их Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси . Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в своих соцсетях.

Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в секторе Газа и усилия Египта по поставке туда гуманитарной помощи, а также договорились продолжать попытки установить в анклаве режим прекращения огня.

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы страны, где завязались бои. ЦАХАЛ 10 октября вернул контроль над всеми своими территориями и продолжил наносить массированные удары по Газе, после чего начал наземную операцию.