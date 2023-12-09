Джабаров пожелал Токио «сильно не рисковать» в отношениях с Москвой
Выделение 4,5 миллиарда долларов помощи киевскому режиму со стороны властей Японии может обернуться для Токио довольно болезненными санкциями. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Седьмого декабря во время онлайн-саммита G7 японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что общая сумма помощи Киеву со стороны Японии составит $4,5 млрд.
Владимир Джабаров отметил, что объем поддержки серьезный, но есть несколько причин, которые заставляют сомневаться в ее эффективности.
«Во-первых, не уверен, что она в итоге дойдет до адресата. Во-вторых, эти деньги предназначены на закупку того вооружения, которое сегодня находится на складах Запада. А прежде чем продать, надо знать, чем его возмещать. А с этим у стран Запада есть существенные проблемы», — пояснил Джабаров.
Наконец, Джабаров заявил, что на месте Японии «так сильно не рисковал бы в отношениях с Россией».
«Они и так сейчас, мягко говоря, прохладные. А наша страна может предпринять довольно болезненные для Токио санкции — например, касающиеся японского участия в нефтегазовом проекте «Сахалин». Пока оно сохраняется», — заявил сенатор.
При этом он считает, что кабмин премьера Кисидо, на мой взгляд, обречен на отставку — причиной этого Джабаров назвал ухудшение отношений Токио с Москвой и неразрешенные вопросы в отношениях с Пекином.
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