Джабаров пожелал Токио «сильно не рисковать» в отношениях с Москвой

«Во-первых, не уверен, что она в итоге дойдет до адресата. Во-вторых, эти деньги предназначены на закупку того вооружения, которое сегодня находится на складах Запада. А прежде чем продать, надо знать, чем его возмещать. А с этим у стран Запада есть существенные проблемы», — пояснил Джабаров.