Выдвижение Путина в президенты связали с подъемом духа участников СВО

Герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога заявил, что решение президента России Владимира Путина баллотироваться на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО), его слова приводит РИА Новости.

«Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем», — подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что российские военные полностью верят главе государства и готовы выполнять все боевые задачи, которые он поставит.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.