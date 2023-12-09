Россия жестко отреагировала на вето США на резолюцию о мире в Газе
США своим вето против резолюции с призывом к мирным переговорам между Израилем и военным движением ХАМАС вынесли жителям Газы «смертный приговор». Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.
«Наши коллеги из США буквально на наших глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле», — сказал он, подчеркнув, что этот приговор коснется в том числе женщин и детей, проживающих в секторе Газа, а также пытающихся им помочь сотрудников ООН.
Дипломат указал, что оценку действиям Вашингтона даст история, однако сам считает день наложения вето со стороны США одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока.
«Можно цинично говорить сколько угодно красивых и пустых слов о демократии <...>. Однако настоящую цену им мы увидели сейчас», — подчеркнул Полянский.
До этого США заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За резолюцию проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Лондон воздержался, а против выступил только Вашингтон, который наложили вето.