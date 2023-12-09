Россия жестко отреагировала на вето США на резолюцию о мире в Газе

«Наши коллеги из США буквально на наших глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле», — сказал он, подчеркнув, что этот приговор коснется в том числе женщин и детей, проживающих в секторе Газа, а также пытающихся им помочь сотрудников ООН.