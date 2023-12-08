Мишустин убедится в образованности кандидатов в президенты РФ

«Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки по представлениям Центральной избирательной комиссии <…> обеспечить в установленные законодательством <…> сроки проверку достоверности сведений о профессиональном образовании кандидатов на должность президента РФ с представлением в Центральную избирательную комиссию <…>. Также нужно предоставить сведения о выдаче им соответствующих документов об образовании и о квалификации», — передают слова Мишустина на портале правовой информации.