В России хотят заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта"

В России предложили заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". Соответствующую инициативу кабмин внес на рассмотрение Госдумы. Документ был размещен в электронной базе нижней палаты.

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В нем говорится, что для этого потребуется внести определенные изменения в закон об образовании. Как следует из пояснительной записки, термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей.

"В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273", – отмечается в документе.

Ранее омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец призвала выдавать детям-инвалидам электронные сертификаты на реабилитацию.