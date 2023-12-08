В России указали на намерение Израиля совершить военное преступление в Газе

Он отметил, что в последние дни распространяется «шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой». Причем, по словам Полянского, есть сообщения о том, что ЦАХАЛ уже «выстроил систему труб и насосов, которые предназначены для закачивания морской воды и в настоящее время обсуждает с США практическую возможность такого затопления».