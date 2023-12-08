В России указали на намерение Израиля совершить военное преступление в Газе

Полянский назвал планы Израиля по затоплению туннелей в Газе «военным преступлением»
Планы Израиля по затоплению подземных туннелей в секторе Газа являются военным преступлением. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает RT.
Он отметил, что в последние дни распространяется «шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой». Причем, по словам Полянского, есть сообщения о том, что ЦАХАЛ уже «выстроил систему труб и насосов, которые предназначены для закачивания морской воды и в настоящее время обсуждает с США практическую возможность такого затопления».
«Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — добавил он.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.