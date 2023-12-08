В МИД России прокомментировали спор между Венесуэлой и Гайаной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо и мирно решить территориальный спор. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что Москва «внимательно следит за ситуацией вокруг района Эссекибо» и, в том числе, за состоявшимся 3 декабря в Венесуэле консультативным референдумом по поводу статуса этой территории и предпринимаемыми по его итогам правовыми шагами.

«В текущей обстановке считаем приоритетным снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной. Призываем стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб», — говорится в тексте.

Также, по словам Захаровой, Москва «выступает против внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств» от третьих стран на любых уровнях. Она подчеркнула «принципиальную позицию РФ в пользу сохранения Латинской Америки в качестве "зоны мира", укрепления регионального единства и упрочения позиций стран ЛАКБ в качестве влиятельного центра формирующегося многополярного мира».