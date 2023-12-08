В Кремле спрогнозировали число обращений для прямой линии с Путиным

Число вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным превысит миллион, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. RT на русском
Он отметил, что в ходе мероприятия президент традиционно сможет ответить лишь на несколько десятков вопросов. "Весь массив, - а это свыше 1 млн вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за 1 млн солидно", — сказал Песков. ТАСС
Представитель Кремля заверил, что вопросы россиян, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом при участии глав регионов. «Каждый отдельно взятый вопрос будет решен. В течение года на это, конечно, потребуется время, как правило, на это уходит год, но каждым вопросом будут заниматься», — заявил он. Lenta.ru