В Кремле спрогнозировали число обращений для прямой линии с Путиным

Число вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным превысит миллион, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. RT на русском

Он отметил, что в ходе мероприятия президент традиционно сможет ответить лишь на несколько десятков вопросов. "Весь массив, - а это свыше 1 млн вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за 1 млн солидно", — сказал Песков. ТАСС