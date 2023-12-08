Песков уверен, что электоральная кампания станет объектом нападок извне

Электоральная кампания станет предметом нападок извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. News.ru
"Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок", - сказал он. ТАСС
8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России. Lenta.ru