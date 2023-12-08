Володин прокомментировал решение Путина идти на выборы
Решение президента России Владимира Путина принять участие в грядущих выборах главы страны является важным для всего мира, оно говорит о его любви к РФ и желании сделать ее сильной. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомним, что президентские выборы в РФ пройдут в марте 2024 года и Путин объявил о своем участии в них.
«Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. Оно говорит о его любви к своей стране, о желании сделать ее сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз», — написал Володин.
Он отметил, что Путин «доказал свою эффективность, преодолевая разные вызовы», с которыми стране приходилось сталкиваться. Кроме того, по словам Володина, президент РФ обладает «человечностью, порядочностью, добротой и поразительной трудоспособностью».
В связи с этим председатель Госдумы считает, что победа Путина на выборах в 2024 году станет «победой граждан страны и самой России».