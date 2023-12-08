Песков ответил на вопрос об участии Путина в съезде «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин примет участие в съезде «Единой России», который запланирован на 17 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить.

© kremlin.ru

Мы ожидаем, что Путин примет участие в этом съезде, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что разговор Путина с Героем ДНР Артемом Жогой, которому он сообщил о намерениях участвовать в грядущих выборах, не был заготовкой. По его словам, предвыборная кампания главы государства де-факто началась, но де-юре ему сначала надо зарегистрироваться.

Путин после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Жога попросил главу государства пойти на выборы. Остальные присутствующие присоединились к просьбе, и он согласился.