Яровая: Решения Путина баллотироваться на новый срок ждали миллионы россиян
Решения президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок ждали миллионы россиян, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По ее словам, таким образом глава государства подтверждает приверженность России на успех и победу.
«Уверена, что этого судьбоносного решения с большой надеждой ждали миллионы граждан РФ и в мире», — сказала парламентарий.
«Сегодня, когда те, кто реализует против России план современной экономической, политической и военной агрессии, Президент своим решением подтверждает стратегию страны на успех и победу, подтверждает, что он всегда с народом России», — сказала Яровая
По ее словам, этого решения с большой надеждой ждали миллионы граждан России и в мире.
Путин сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента в пятницу в разговоре с председателем парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой. Герой ДНР передал главе государства просьбу принять участие в выборах от лица новых регионов и народа Донбасса.